Врач Залетова: арбуз не стоит есть при почечной недостаточности

Людям с хронической почечной недостаточностью и нарушениями в работе почек опасно есть арбуз. Об этом "Москве 24" рассказала заведующая дневным стационаром федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог Татьяна Залетова.