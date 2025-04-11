Китаец подхватил грибковую инфекцию из-за привычки нюхать носки

Китаец подхватил серьезную грибковую инфекцию из-за привычки нюхать носки / © Shutterstock / aslysun Обследование показало, что пациент подхватил инфекцию, вызванную плесневым грибком Aspergillus, который процветает во влажных местах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии