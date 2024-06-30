В Тверской области предали земле останки разбившихся лётчиков

В День памяти и скорби в Лихославльском муниципальном округе по всем традициям воинской доблести земле были преданы останки двух защитников Отечества, двух героев-лётчиков, 27 октября 1942 года погибших в небе над лихославльским краем.
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