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Военное обозрение

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Марочко: Зеленский потребовал от Сырского «любой ценой» удержать оставшуюся под контролем Киева территорию ЛНР

Марочко: Зеленский потребовал от Сырского «любой ценой» удержать оставшуюся под контролем Киева территорию ЛНР

Генерал пытался объяснить Зеленскому о нецелесообразности удержания некоторых позиций, но добился обратного.

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