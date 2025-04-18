Безопасность на первом месте: Декларация ТР ТС 010 2011 в условиях ЕАЭС

С вступлением в силу Технического регламента (ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»), который действует в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), производители и импортеры обязаны учитывать новые требования к безопасности своей продукции.
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