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Захарова назвала политику Кишинева разрушительной

Захарова назвала политику Кишинева разрушительной

Захарова: Россия намерена дружить с народом Молдавии Россия намерена дружить с народом Молдавии, несмотря на то, что Кишинев ведет разрушительную политику в отношении Москвы, заявила в эфире телеканала «Россия 24» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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