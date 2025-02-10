Захарова: Россия намерена дружить с народом Молдавии Россия намерена дружить с народом Молдавии, несмотря на то, что Кишинев ведет разрушительную политику в отношении Москвы, заявила в эфире телеканала «Россия 24» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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