Клэй Томпсон дебютировал в сезоне, набрав 17 очков в матче с «Кливлендом»

Звездный защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон вернулся в строй после длительной паузы. Томпсон дебютировал в сезоне-2021/22 в матче с «Кливлендом» (96:82) в воскресенье.
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