Intel расширит Орегонский опытный завод — там будут обкатывать перспективные техпроцессы

Компания Intel очень гордится тем, что остаётся единственным в США разработчиком передовых литографических технологий, который осуществляет все этапы исследований и внедряет результаты в производство на территории страны.
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