Центр общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ) России заявилИ о том, что подготовку теракта, который должны были совершить при помощи взрывчатых веществ, отправленных из Европы, в Крыму в 2023 году курировал заместитель главы офиса Владимира Зеленского Роман Машовец.
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