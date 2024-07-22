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ФСБ России раскрыла личность куратора подготовки теракта в Крыму в 2023 году

ФСБ России раскрыла личность куратора подготовки теракта в Крыму в 2023 году

Центр общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ) России заявилИ о том, что подготовку теракта, который должны были совершить при помощи взрывчатых веществ, отправленных из Европы, в Крыму в 2023 году курировал заместитель главы офиса Владимира Зеленского Роман Машовец.

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