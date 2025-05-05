Возлюбленная Павла Дурова показала фигуру в купальнике

Возлюбленная основателя Telegram Павла Дурова Юлия Вавилова показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).