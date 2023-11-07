Политолог Войтоловский назвал причину, по которой США выгоден конфликт с РФ

Гибридное противоборство США с Россией – как в военно-технической сфере, так и по линии экономических санкций – будет продолжено независимо от того, кто победит на выборах американского президента через год, уверен директор Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) имени Примакова РАН, доктор политических наук Фёдор Войтоловский.