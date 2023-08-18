«Бавария» купит вратаря сборной Израиля Переца за 6-7 млн евро

Как сообщает журналист Abendzeitung Патрик Штрассер, Даниэль Перец перейдет из «Маккаби» Тель-Авив в мюнхенский клуб за 6-7 миллионов евро.
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