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«Бавария» купит вратаря сборной Израиля Переца за 6-7 млн евро

«Бавария» купит вратаря сборной Израиля Переца за 6-7 млн евро

Как сообщает журналист Abendzeitung Патрик Штрассер, Даниэль Перец перейдет из «Маккаби» Тель-Авив в мюнхенский клуб за 6-7 миллионов евро.

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