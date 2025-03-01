Ночная работа и мелатонин: как повысить уровень восстановления ДНК

Учёные выяснили, какое средство поможет ночным работникам.В современном обществе многие люди вынуждены работать ночью, и хотя можно адаптироваться к такому графику, организму сложно перестроиться на новый режим.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии