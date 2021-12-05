«Северный поток — 2»: задача, с точки зрения «Газпрома» как бизнеса, решена

Удивительные, надо отдать должное, сюрпризы и откровения готовит нам иной раз окружающая нас историческая реальность И самое главное — её, этой самой реальности, понимание нашими традиционными европейскими, в том числе энергетическими, партнёрами.
Удивительные, надо отдать должное, сюрпризы и откровения готовит нам иной раз окружающая нас историческая реальность И самое главное — её, этой самой реальности, понимание нашими традиционными европейскими, в том числе энергетическими, партнёрами.
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