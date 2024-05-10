«Может, я завтра утром не проснусь». Макс Ферстаппен ответил Брауну

«Может, я завтра утром не проснусь». Макс Ферстаппен ответил БраунуGetty Images / Red Bull Content PoolТрехкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен прокомментировал заявление главы McLaren Group Зака Брауна об оттоке сотрудников из Red Bull Racing.
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