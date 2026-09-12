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Васильев назвал поведение Загитовой за рулём не лучшим примером для молодёжи

Васильев назвал поведение Загитовой за рулём не лучшим примером для молодёжи

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев раскритиковал Алину Загитову после сообщений о многочисленных штрафах фигуристки за нарушения ПДД.

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