СМИ пишут, что начальник Главного управления кадров Министерства обороны генерал-лейтенант Юрий Кузнецов оказался в наручниках.
Взяли главного кадровика Министерства обороны РФ?
Комментарии
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Н
Николай
Кадры решают ВСЁ!!! Чему удивляться!? В начале 90-х в мааскве было возможно: давай 100 доллАров (тогда были огромные деньги!) и тебя включат в приказ МО (он не будет проверять всех включённых поимённо) на получение очередного воинского звания не имея соответствующей должности! Приходит приказ в часть: ведь никто не будет оспаривать его!
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8 час.
Василий Топчий
В СА говорили: ""б
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8 час.
ВТ
Василий Топчий
В СА говорили: " В кадрах решают всё".
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8 час.
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