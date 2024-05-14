Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Взяли главного кадровика Министерства обороны РФ?

Взяли главного кадровика Министерства обороны РФ?

СМИ пишут, что начальник Главного управления кадров Министерства обороны генерал-лейтенант Юрий Кузнецов оказался в наручниках.

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Комментарии
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Н
Николай
Кадры решают ВСЁ!!! Чему удивляться!? В начале 90-х в мааскве было возможно: давай 100 доллАров (тогда были огромные деньги!) и тебя включат в приказ МО (он не будет проверять всех включённых поимённо) на получение очередного воинского звания не имея соответствующей должности! Приходит приказ в часть: ведь никто не будет оспаривать его!
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8 час.
Василий Топчий
В СА говорили: &quot;&quot;б
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8 час.
ВТ
Василий Топчий
В СА говорили: &quot; В кадрах решают всё&quot;.
Ответить
8 час.

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