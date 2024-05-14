Взяли главного кадровика Министерства обороны РФ?

Н

Николай

Кадры решают ВСЁ!!! Чему удивляться!? В начале 90-х в мааскве было возможно: давай 100 доллАров (тогда были огромные деньги!) и тебя включат в приказ МО (он не будет проверять всех включённых поимённо) на получение очередного воинского звания не имея соответствующей должности! Приходит приказ в часть: ведь никто не будет оспаривать его!