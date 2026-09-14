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Синоптик дал прогноз летней погоды на 2027 год

Синоптик дал прогноз летней погоды на 2027 год

Прогноз летней погоды на 2027 год был представлен специалистами в области метеорологии. Согласно их оценкам, лето ожидается с умеренными температурами и без существенных отклонений в количестве осадков, что позволит избежать экстремальных погодных условий.

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