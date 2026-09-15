CBS: США потратили $33,4 млрд на боевые действия против Ирана

С 28 февраля по 30 июня США потратили $33,4 млрд на боевые действия с Ираном. Расходы на боеприпасы составили $22,3 млрд, вызвав дефицит в стратегических запасах.
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