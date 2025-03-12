NYT: Маск хочет вложить $100 млн в контролируемую Трампом организацию

Американский мультимиллиардер и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск намерен вложить $100 млн в подконтрольную президенту США Дональду Трампу стороннюю политическую структуру.
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