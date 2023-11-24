МВД возбудило дело о мошенничестве против экс-депутата Романа Гольдмана

Управление Министерства внутренних дел России по Красноярскому краю возбудило уголовное дело по статье "Мошенничество" УК РФ в отношении бывшего депутата законодательного собрания региона и предпринимателя Романа Гольдмана.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии