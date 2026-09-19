РСЧС: режим беспилотной опасности объявили на территории Чечни

В Чечне ввели режим беспилотной опасности. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
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