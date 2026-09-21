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Юрист Завертяев: дробление переводов не защитит счёт от проверки

Юрист Завертяев: дробление переводов не защитит счёт от проверки

Руководитель практики сопровождения финтех Исследовательского центра «Аналитика. Бизнес. Право» Андрей Завертяев рассказал, что при сборе денег на нужды класса банку важнее прозрачность операций, чем попытки подобрать «безопасную» сумму или формулировку платежа.

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