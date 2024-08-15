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Всё о женщинах

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Сделать жизнь одиноких россиян финансово невыгодной (с)

Сделать жизнь одиноких россиян финансово невыгодной (с)

Усложнить жизнь россиян, не состоящих в браке, «чтобы на каждом шагу человек чувствовал, что ему невыгодно жить одному» предложила недавно первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

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Комментарии
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Татьянка Яцук
Не надоело предпринимать любые попытки для усложнения жизни россиян??? Может пора уже хоть что-то делать для облечения их жизни- или на это не заточены?!
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12 час.
Н
Наталья
Дать этой дуре зарплату в 20 тыс и заставить рожать. И жить в коммуналке. А как троих родит - пусть ипотеку возьмёт.
Ответить
2 час.

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