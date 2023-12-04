Около 24 миллионов леев арестованы и переведены на казначейские счета

Агентство по возвращению добытых преступным путем активов сообщает об аресте активов на сумму 1 545 377 леев по поручению Главного управления уголовных расследований НЦБК и замораживании двух банковских счетов с общим балансом 1 058 921 лей.
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