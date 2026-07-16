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Почему цены на нефть падают, а через три дня снова растут? Разбор манипуляций | Хазин и Пучков

СОДЕРЖАНИЕ:Почему цены на нефть падают, когда Трамп говорит о переговорах, и растут через три дня? Кто на этом зарабатывает? И причём здесь Израиль, Иран и экзистенциальная угроза?В этом выпуске Дмитрий Пучков и Михаил Хазин разбирают механизмы манипуляций на Ближнем Востоке.

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