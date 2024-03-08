Астролог назвал три знака Зодиака, кого ждет небывалый успех в марте по славянскому гороскопу

Российский «астролог миллионеров» Глеб Паламарчук в прогнозе на первый месяцы весны соглашается с коллегами, заявляя, что март 2024-го станет временам свежих идей, событий и позитивных перемен для большого числа знаков славянского гороскопа.
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