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КХЛ. СКА сыграет с «Барысом», «Авангард» примет «Динамо» Минск, «Локомотив» против «Северстали»

СКА сыграет с «Барысом» на выезде в Фонбет Чемпионате КХЛ. В других матчах дня «Авангард» примет «Динамо» Минск, а «Локомотив» встретится с «Северсталью».

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