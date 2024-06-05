Ошибаются даже опытные хозяева: самые главные просчеты в путешествии с собакой

Многие не хотят расставаться со своими четвероногими друзьями даже во время отпуска. Хозяева стараются планировать путешествие так, чтобы собака тоже могла насладиться беззаботным временем вне дома, а не чувствовала себя брошенной на произвол судьбы.
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