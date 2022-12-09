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Келдон Джонсон набрал 32 очка и 7 подборов с «Рокетс», повторив достижение Тима Данкана

Форвард «Сан-Антонио» Келдон Джонсон набрал 32 очка и 7 подборов в матче с «Хьюстоном» (118:109). 23-летний Джонсон в пятый раз за карьеру набирает 30+5.

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