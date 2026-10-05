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В России предложили сделать майские праздники непрерывными

В России предложили сделать майские праздники непрерывными

Выходные можно перераспределить за счет праздников в феврале, марте и ноябре, считает политик Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб в беседе с ТАСС предложил сделать майские праздники непрерывными.

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