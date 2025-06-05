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Свежие комментарии

  • Егор Горшков
    Отличная новость, надеемся это начало большого процесса.Сбер увеличил ипо...

Амурская область строит шестую мегаферму для молочного животноводства

Амурская область строит шестую мегаферму для молочного животноводства

Современный животноводческий комплекс на 1 800 коров стоимостью 3,3 миллиарда рублей планируется сдать в 2026 году в Амурской области — это уже шестая мегаферма в регионе, сообщает областное правительство.

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