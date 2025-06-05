Амурская область строит шестую мегаферму для молочного животноводства

Современный животноводческий комплекс на 1 800 коров стоимостью 3,3 миллиарда рублей планируется сдать в 2026 году в Амурской области — это уже шестая мегаферма в регионе, сообщает областное правительство.
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