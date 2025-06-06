Стало известно о повреждениях объекта критической инфраструктуры в Чернигове

В Чернигове был поврежден объект критической инфраструктуры. О происшествии на севере Украины сообщают в местном коммунальном предприятии «Черниговводоканал» на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).