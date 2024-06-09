НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

138 подписчиков

Гауфф стала самой молодой теннисисткой с «Большими шлемами» в одиночке и паре за 19 лет

Гауфф стала самой молодой теннисисткой с «Большими шлемами» в одиночке и паре за 19 лет

20-летняя Коко Гауфф в паре с Катериной Синяковой выиграла парный «Ролан Гаррос».  Чемпионка US Open-2023 стала самой молодой теннисисткой с титулами «Большого шлема» в одиночном и парном разрядах за 19 лет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх