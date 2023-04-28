Молдова-фильм на связи: Кишинев внес Путина в запретный список

Президент РФ Владимир Путин и бывший генпрокурор России Игорь Чайка не могут приехать в Молдову. Об этом премьер-министр страны Дорин Речан заявил сегодня в эфире ТВ8, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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