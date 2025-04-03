Фонд "Защитники Отечества" оказал помощь 175 тыс. ветеранов СВО

Статс-секретарь Анна Цивилева на круглом столе рассказала о результатах работы фонда "Защитники Отечества", отметив, что более 175 тысяч ветеранов Специальной военной операции получили медицинскую помощь благодаря усилиям фонда и интеграции военной и гражданской медицины.