Царьград
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Царьград

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"Есть действительно регионы": Онколог рассказал, какие продукты способны вызвать рак

"Есть действительно регионы": Онколог рассказал, какие продукты способны вызвать рак

Врач-онколог Андрей Пылев объяснил в беседе с Царьградом, как сочетание соли и дополнительной остроты оказывает двойное повреждающее действие на слизистую желудка и что ещё может увеличивать риски онкологического заболевания.

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