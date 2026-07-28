Использование ИИ и VPN хотят признать отягчающим обстоятельством преступления в России

Следственный комитет РФ подготовил новый законопроект Следственный комитет РФ разработал законопроект, направленный на ужесточение уголовной ответственности для лиц, которые совершают преступления с помощью информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), ИИ, VPN и прокси-серверов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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