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Использование ИИ и VPN хотят признать отягчающим обстоятельством преступления в России

Использование ИИ и VPN хотят признать отягчающим обстоятельством преступления в России

Следственный комитет РФ подготовил новый законопроект Следственный комитет РФ разработал законопроект, направленный на ужесточение уголовной ответственности для лиц, которые совершают преступления с помощью информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), ИИ, VPN и прокси-серверов.

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