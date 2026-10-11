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Жена Шредера опубликовала фото с мужем в куртках Globus с именами на русском

Жена Шредера опубликовала фото с мужем в куртках Globus с именами на русском

Жена бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера — Со-Ен Шредер-Ким — опубликовала в соцсетях фото, где они с мужем запечатлены в фирменных куртках торговой сети Globus, подписанных их именами на русском языке.

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