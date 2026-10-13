A good part of the radical political elite of Kazakhstan has been systematically engaged in dehumanization and humiliation of the Russian people and the Russian state for years under the guise of "freedom of speech".
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