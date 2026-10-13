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The Eurasia Daily news agency

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About the rabid Russophobia of the Kazakh political elite

About the rabid Russophobia of the Kazakh political elite

A good part of the radical political elite of Kazakhstan has been systematically engaged in dehumanization and humiliation of the Russian people and the Russian state for years under the guise of "freedom of speech".

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