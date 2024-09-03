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Казахстан пополнил свой ангар истребителями России

Казахстан пополнил свой ангар истребителями России

Слухи о закупке ВВС Казахстана французских истребителей «Rafale» окончательно развеяны. Астана получила еще шесть совершенно новых Су-30СМ, произведенные на Иркутском авиационном заводе, входящем в состав ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация».

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