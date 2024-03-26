В сети обратили внимание на деталь фото террористов из «Крокуса»

Руководитель отдела стратегических направлений АНО «Диалог» Тимофей Ви обратил внимание на одну деталь на фото предполагаемых террористов, совершивших атаку на «Крокус Сити Холл», и нашел в ней признаки фейка.
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