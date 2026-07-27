Икра с копченым лососем: полный гид по составу, пользе и хранению

Икра с копченым лососем — популярный деликатес для сытных бутербродов и закусок. Узнайте состав, пищевую ценность, полезные свойства продукта, правильные условия хранения и лучшие гастрономические сочетания для домашнего стола.
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