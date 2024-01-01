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Чтобы обезопасить Белгород, мы должны вернуть Харьков

Чтобы обезопасить Белгород, мы должны вернуть Харьков

Возмущаться тому, как ведет себя хохол - бессмысленно. Маньяк-убийца может имитировать присутствие совести, но он ее не имеет.

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Комментарии
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brigadier21 Snytsarienko
Что-бы обезопасить наши земли - надо кардинально перестроить взаимодействие различных войск, нанося удары по укропитекам ещё до того, как они сконцетрируют силы и средства, достаточные для удара по густонаселённым пунктам. Прежде всего - минимум трёхкратное увеличение числа взлётно-посадочных полос, не больших по числу самолётов, но оборудованных прочными укрытиями аэродромов с подземными помещениями под сопуствующую инфраструктуру. Вообще больше внимания надо уделять инженерным строительным работам ниже уровня земли, маскировке объектов от датчиков БПЛА, самолётов, спутников. Чрезвычайно важной задачей является создание БПЛА РЭРа и РЭБа с радиусом порядка 50 км, что-бы гарантированно обнаруживать и выводить из строя контр-батарейные системы производства НАТО. Выбьем самые боеспособные артиллерийские части и тем самым развяжем руки нашим расчётам - от миномётчиков до экипажей &quot;Малок&quot;.
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2 час.
Марина Трянина
по крайней мере, нужно Сумскую и Черниговские области возвращать.... причем это нужно было делать в 22году... думающие гражданские это понимали и понимают, а военные руководители, похоже, думать разучились...
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2 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
ВОЗВРАЩАТЬ РОССИИ  ЕЁ ЗЕМЛИ, ЧТО УРОДЫ ВО АЛАСТИ...однажды  ОТДАЛИ ЭТОЙ ХОХЛОЖОПИИ НЕ ЗАСЛУЖЕНО....
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2 час.

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