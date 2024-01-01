Чтобы обезопасить Белгород, мы должны вернуть Харьков

brigadier21 Snytsarienko

Что-бы обезопасить наши земли - надо кардинально перестроить взаимодействие различных войск, нанося удары по укропитекам ещё до того, как они сконцетрируют силы и средства, достаточные для удара по густонаселённым пунктам. Прежде всего - минимум трёхкратное увеличение числа взлётно-посадочных полос, не больших по числу самолётов, но оборудованных прочными укрытиями аэродромов с подземными помещениями под сопуствующую инфраструктуру. Вообще больше внимания надо уделять инженерным строительным работам ниже уровня земли, маскировке объектов от датчиков БПЛА, самолётов, спутников. Чрезвычайно важной задачей является создание БПЛА РЭРа и РЭБа с радиусом порядка 50 км, что-бы гарантированно обнаруживать и выводить из строя контр-батарейные системы производства НАТО. Выбьем самые боеспособные артиллерийские части и тем самым развяжем руки нашим расчётам - от миномётчиков до экипажей "Малок".