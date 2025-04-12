«Тренеры мне лгут». Каролине Кноттен не попала в состав сборной Норвегии на новый сезон

Биатлонистка заняла 14-е место в общем зачете Кубка мира в сезоне-2024/25. 30-летняя Кноттен сообщила, что недавно обсуждала с тренерами сборной планы по подготовке к новому сезону, но позже ей сообщили, что в команде ее не будет.
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