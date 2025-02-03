Участник СВО Катунь рассказал о многонациональном братстве на фронте

Командир роты, участвующей в специальной военной операции, с позывным «Катунь» поделился с RT историей о своём сослуживце-абхазе и о том, как многонациональное братство проявляется в зоне боевых действий.
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