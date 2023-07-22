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Ходаковский предположил, что спецназ Украины попытается под контролем Великобритании захватить Запорожскую АЭС

Ходаковский предположил, что спецназ Украины попытается под контролем Великобритании захватить Запорожскую АЭС

Александр Ходаковский предположил, что украинский спецназ попытается под контролем Великобритании захватить территорию Запорожской атомной электростанции.

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