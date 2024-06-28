Клава Кока оказалась в центре жестокой травли из-за обвинений в избыточном весе. В одном из своих недавних постов певица рассказала, что случайно повредила капот редкого автомобиля во время фотосессии, и теперь ей предстоит выплатить за это 400 тысяч рублей.