Жителям Ямальского района с 24 октября запретят выходить на свежий лед. Как сообщается в проекте постановления, опубликованном на сайте администрации, в период осенней распутицы и ледостава движение по водным объектам будет ограничено.
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