❗️ Григорий Гуров назначен руководителем «Росмолодежи» Гуров занимал должность главы «Движения первых».
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
❗️ Григорий Гуров назначен руководителем «Росмолодежи» Гуров занимал должность главы «Движения первых».
Свежие комментарии